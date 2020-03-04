Брат и сестра Шидины из Тюмени участвуют в конкурсе управленцев в специализации "Здравоохранение"

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

Брат и сестра Владимир и Татьяна Шидины из Тюмени участвуют в конкурсе "Лидеры России" в специализации "Здравоохранение", сообщают организаторы конкурса.

Церемония открытия полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение" прошла в московском Экспоцентре на Красной Пресне 1 марта. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России.

"Я надеюсь, что все, что мы сегодня обсуждаем не уйдет в воздух, а найдет применение в практическом здравоохранении, потому что проблемы обсуждаются очень серьезные и нестандартные. Среди нас не только врачи, но и студенты, и представители околомедицинских организаций. Мы получаем абсолютно альтернативный опыт, который мы не можем получить у себя дома", - рассказал Владимир Шидин.

Татьяна Шидина называет основной целью участия саморазвитие: "Наверное, это естественная и обязательная цель для каждого руководителя". Как и брат, она видит в конкурсе возможность решения насущных проблем здравоохранения: дефицит кадров, обеспеченность медицинским обслуживанием в труднодоступной местности. С этой проблемой связан социальный проект, который реализует Татьяна совместно с коллегами.

"Мой проект связан с онкодиагностикой, идея заимствована у коллег из Екатеринбурга, – рассказывает Татьяна Шидина. – Суть проекта в том, чтобы организовать выездную работу в труднодоступных местах. На сегодняшний день мы детально проанализировали, как организована медицинская помощь в Тюменской области. В результате этого анализа определены новые направления. Во-первых, это организация предварительных диагностических мероприятий до выезда бригады врачей-специалистов. Во-вторых, кустовой метод работы: в каждой районной больнице формируется выездная бригада, которая обслуживает свою территорию. Проект рассчитан на Тюменскую область и будет представлен на рассмотрение директору департамента здравоохранения региона".

Социальный проект Владимира вырос из успешного опыта излечения трех пациентов от рака на четвертой стадии. "Проект, который я реализую, стал естественным продолжением того, что я вижу в лечении этих пациентов, поясняет Владимир Шидин. – Я понял, что мы можем на ранних стадиях помогать, но у нас нет единого механизма, нет единой системы, как это можно контролировать".

По его словам, если удастся выиграть образовательный грант, то он потратит его на изучение программирования. Потому что проще врачу выучить язык программирования, чем программиста обучить медицинскому искусству.

Все победители специализации "Здравоохранение" получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие ведущие специалисты системы здравоохранения России.

Полуфинал специализации прошел 1-2 марта. Конкурсанты за два дня продемонстрировали свои лидерские качества и боролись в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты принимали участие в мастер-классах, которые проведут Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль. Прошла большая стратегическая сессия по развитию национального проекта "Здравоохранение".

4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.