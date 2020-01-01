Финалистка конкурса "Лидеры России" Ольга Романец: это конкурс, в котором нет проигравших

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

На выход в финал конкурса управленце "Лидеры России" не надеялась, потому что уровень конкурсантов очень высокий.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала финалистка конкурса "Лидеры России", генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"Было непросто, уровень участников был очень высокий, люди подобрались интересные, до последнего момента, пока не назвали мое имя, не могла и подумать, что пройду в финал. Если честно, то до сих пор не верится. Безмерно счастлива, что у меня все получилось, эмоции зашкаливают. Второй день звонят друзья, родственники, близкие, коллеги и поздравляют меня. Первые поздравления конечно же получила от ребят из тюменской команды, которые были на полуфинале", - рассказала она.

Напомним, полуфинал конкурса "Лидеры России" в УФО проходил в Екатеринбурге 24-26 января. По словам Ольги Романец это конкурс, в котором нет проигравших.

"Все, кто прошел в полуфинал уже победители, все получили неоценимый опыт, поднялись на одну ступень выше, нашли полезные контакты", - говорит она.

По итогам полуфинала все участники получат отчет от оценщиков, в котором будут указаны и рекомендации над чем стоит поработать. По словам директора регионального Агентства инфраструктурного развития, эти рекомендации помогут подготовиться к финалу конкурса.

С одним из трех наставников хотела бы пообщаться Ольга Романец - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Сбербанка Герман Греф, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Окончательно пока не определилась с наставником. В финале, когда удастся пообщаться со всеми наставниками, уже смогу определиться. Многое еще зависит от того, смогу ли я убедить наставника работать именно со мной, потому что на каждого наставника будет много желающих. Еще важно быть с ними на одной волне, сработаться, чтобы получить максимум пользы. Поэтому сейчас сказать однозначно, кто будет моим наставником, сложно", - заметила она.

Победители полуфинала получат грант на освоение образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ. Ольга Романец решила взвешено и серьезно подойти к этому вопросу: "Хочется оценить все программы, какие есть, послушать отзывы прошлых финалистов, кто уже прошел обучение. Выберу программу, которая для меня в данный момент наиболее актуальна и в дальнейшем будет полезна".

От Тюменской области в финал конкурса "Лидеры России", который пройдет в марте 2020 года, прошли шесть человек.

Ирина Шемякина