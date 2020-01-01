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Нужно верить в себя, уверен финалист конкурса "Лидеры России" Игорь Коваленко

Общество, 12:31 28 января 2020

Игоря Коваленко | Фото: Игоря Коваленко

Без веры в победу нет смысла принимать участие в конкурсе "Лидеры России", без этого легко сдаться, отступить и проиграть.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал финалист конкурса "Лидеры России", начальник управления новых активов "Газпромнефть НТЦ" Игорь Коваленко.

"Конкурс напряженный, интенсивный, жесткий, поэтому нужно верить в себя, свои силы и возможности", - говорит он.

По словам финалиста, конкурс "Лидеры России" - это самый лучший тренинг, на котором можно показать, на что ты способен.

"Благодаря этому конкурсу можно подтянуть слабые стороны, поскольку конкуренция жесткая, приходится проявлять гибкость и учиться у людей, которые рядом с тобой. Участие в конкурсе придало мне импульс к моему дальнейшему профессиональному и карьерному развитию", - отметил он.

По мнению Игоря Коваленко, конкурс развивает социальный интеллект, потому что за короткий промежуток времени необходимо найти общий язык с умными, амбициозными людьми, и убедить их в принятии единого решения.

На финале Игорь Коваленко будет презентовать проект "Социальное здоровье молодых". Цель проекта — научить молодых людей быть успешными в своем деле.

"Мы с коллегами планируем провести серию лекций для молодежи от 20 до 25 лет о том, каких основных принципов необходимо придерживаться. Этому специально нигде не учат, а мы им дадим лайфхаки, куда нужно сфокусировать основные усилия, чтобы стать здоровым, богатым и успешным", - поделился он.

Ирина Шемякина

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# Лидеры России , финал

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