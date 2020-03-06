Победителей конкурса "Мой лучший урок" наградили в Сорокинском районе
| Фото: администрация Сорокинского района
22 педагога участвовали в районном конкурсе профессионального мастерства "Мой лучший урок" в Сорокинском районе. Церемонию награждения победителей по итогам шести конкурсных дней провели в центре детского творчества, сообщает администрация муниципалитета.
В номинации "Мой лучший урок" среди учителей-предметников лучшей стала педагог начальных классов Сорокинской школы № 2 Марина Сальникова.
В номинации "Мой лучший урок" среди педагогов дополнительного образования победителем стал тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы "Сибирь" Артём Фисунов.
В номинации "Мое лучшее мероприятие" победила педагог-психолог Сорокинской школы № 1 Кристина Казакова.