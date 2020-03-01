Открылась регистрация для участников программы академических обменов

| Фото: diktant.tatar | Фото: diktant.tatar

Началась регистрация для участников программы академических обменов в рамках форума "Азия-Европа" ASEM—DUO “DUO—Belgium/Wallonia—Brussels 2020”, сообщает ТИУ со ссылкой на департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования России.

Цель программы - продвижение академических и научных обменов между Европой и Азией. Подать заявку на участие в отборе могут научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования. Организаторы обращают внимание на то, что не будут рассматриваться заявки от учащихся (в том числе по программам аспирантуры), почетных профессоров, временных сотрудников и ассистентов преподавателей. Исключения допускаются только в отношении образовательных организаций в сфере искусства.

Текущий цикл проекта подразумевает выделение грантов на встречное командирование преподавателей или научных работников между университетами Бельгии (из Валлонско-брюссельской федерации) с одной стороны и государств Азии, включая Россию, с другой.

"Важным требованием является наличие двустороннего соглашения о сотрудничестве с соответствующими бельгийскими образовательными организациями высшего образования, либо намерение заключить такое соглашение", — отметил директор департамента международного сотрудничества Игорь Ганьшин.

Срок окончания подачи заявлений – 14 апреля 2020 года. Заявки, поданные позже указанного срока, рассматриваться не будут. Более подробная информация - здесь.