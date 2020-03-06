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Передавать бесхозные тепловые сети в России будут по тюменскому сценарию

Политика, 17:10 06 марта 2020

duma.gov.ru

Тюменские депутаты разработали ускоренный механизм передачи бесхозных тепловых сетей и тепловых пунктов энергии другой теплоснабжающей организации и выступили с законодательной инициативой. Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении представленный тюменцами проект федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О теплоснабжении". Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Проблема, по словам председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, заключается в том, что такие бесхозные тепловые пункты приходится ставить на учет в течение двух лет, и вся ответственность за их эксплуатацию лежит на муниципалитетах – сети нужно обслуживать, но при этом по закону нельзя эксплуатировать.

"В каждом субъекте Федерации очень много теплоснабжающих организаций, - пояснила она. - Ряд производственных предприятий строили и эксплуатировали свои теплосети и часто подключали к ним объекты социальной сферы. А когда происходило банкротство предприятия, невозможно было найти ни хозяина, ни документов. В итоге, теплосети становились бесхозными. На сегодняшний день в Тюменской области функционирует 26 бесхозных котельных, при этом количество муниципальных - более 1200".

По словам Лосевой, областные парламентарии разработали ускоренный механизм решения вопроса.

"Наши поправки позволяют по ускоренной схеме бесхозные тепловые сети и тепловые пункты энергии быстрее и на законных основаниях передать другой теплоснабжающей организации. Процедура будет занимать два месяца", - пояснила законодатель.

20 февраля тюменский проект был рассмотрен в Госдуме РФ. Депутаты одобрили законопроект и приняли его в первом чтении. "Нам предстоит доработать его ко второму чтению", - сообщила Инна Лосева.

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# облдума , тепловые сети

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