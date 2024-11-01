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С работой тюменского центра реабилитации "Градостроитель" ознакомился полпред Артём Жога

Политика, 18:41 23 ноября 2024

Информационный Центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный Центр правительства Тюменской области

С работой регионального лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" ознакомились полпред Президента РФ в УФО Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона и полпред осмотрели лечебный корпус, зоны психоэмоциональной коррекции и пространства для досуга пациентов. В "Градостроителе" ежегодно проходят лечение более 5 тыс. человек, из них более 3 тыс. — по медицинской реабилитации.

С 2022 года "Градостроитель" участвует в реализации программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Закуплены медицинские изделия на 135 млн рублей.

"Большая часть приобретённого оборудования предназначена для пациентов с нарушениями центральной нервной системы, мозгового кровообращения, опорно-двигательного аппарата и проведения психологической реабилитации", - рассказала главврач медучреждения Людмила Барсукова.

Отметим также, что в "Градостроителе" проходят реабилитацию получившие тяжёлые ранения участники специальной военной операции.

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# Александр Моор , Артём Жога , Градостроитель

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