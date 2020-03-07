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Сотрудники ГИБДД поздравили тюменских автоледи с Международным женским днем

Общество, 10:46 07 марта 2020

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

С Международным женским днем поздравили женщин-водителей Тюмени сотрудники областной Госавтоинспекции. Вместе с ветеранами ГИБДД они вышли на дороги города, чтобы поздравить с праздником участниц дорожного движения, сообщает администрация Тюмени.

Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили с сидящими за рулем женщинами и вместо проверки документов дарили им цветы. Такой весенний рейд стал для автоледи полной неожиданностью.

Заместитель начальника Госавтоинспекции города Тюмени Вадим Вакарин поблагодарил женщин-водителей за безаварийное вождение, вручил свидетельства законопослушного участника дорожного движения и сувениры.

Полицейские пожелали женщинам добра, семейного благополучия и безопасных дорог. В свою очередь, водители благодарили сотрудников ГИБДД за оказанное внимание и хорошее настроение.

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# ГИБДД Тюменской области , Международный женский день

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