Роскошные тюльпаны,задорные подсолнухи и нежные ирисы - цветочные магазины готовы к 8 Марта

| Фото: www.cvetkoff.com | Фото: www.cvetkoff.com

Тюменские флористы встречают клиентов выгодными ценами и самыми прекрасными цветами для лучшей половины человечества.

Цветочный салон "Аллея цветов" получает цветы из Голландии, Кении, Эквадора. Флористы предлагают приобрести букет из 101 розы (Голландия, 50 см) для своей спутницы, который обойдется в 7 тыс. 70 рублей, ароматные розы (Голландия, 60 см) – от 75 рублей. Ирисы – символ надежды и доверия, сердечного расположения и дружеской привязанности - будут стоить от 50 рублей. И, конечно же, тюльпаны как символ 8 Марта можно приобрести от 35 рублей. Купить цветы в Тюмени в знак признания в любви – красивый жест, который может сделать любой мужчина. В праздники бесплатная доставка по городу - от стоимости букета от 1,5 тыс. рублей.

Сеть цветочных салонов Fan Fan Tulpan – это поставки с плантаций Эквадора и Голландии. Хитами в праздник флористы называют букеты и композиции из тюльпанов. Один из таких - букет Peach tulip mix 25, который состоит из 25 тюльпанов различных оттенков с элементами декора. Он обойдется покупателю в 2 тыс. 500 рублей (цена с 7 по 9 марта). Салон также предлагает сделать предзаказ и приобрести поштучно свежие тюльпаны по 50 рублей. Заказать цветы можно по телефону: 51-51-71.

В цветочном салоне "Ананас" тюльпаны до девяти штук обойдутся тюменцам в 55 рублей, от 10 – по 50 рублей, от 51 – по 45 рублей. Красочные герберы можно приобрести до 10 штук за 105 рублей. Для любителей необычных букетов можно заказать весеннюю композицию из жизнерадостных подсолнухов. Один такой цветок обойдется в 160 рублей. Номер доставки: 8 904 493 92 92.

В Juliet Garden предлагают букеты, коробки, кашпо с цветами для второй половинки, сделанные в особенном авторском стиле. В современной студии флористики и декора хит продаж - цветочная композиции в шляпной коробке в нежной, бело-сиреневой гамме "Box-5". Флористы оставляют за собой подбор состава, придерживаясь цветовой гаммы. Такая коробка может обойтись от 5 до 15 тыс. рублей. Узнать о наличии можно по телефону: 8 982 968 58 88.

Сеть магазинов “ЦветкоFF” предлагает приобрести классические тюльпаны, лилии, ирисы, герберы и гиацинты. По словам флористов, эти цветы наполнены весенним ароматом и нежностью. В ассортименте пять сортов тюльпанов: желтый, сиреневый, красный, розовый, белый. Стоимость одного тюльпана - 65 рублей. Можно приобрести готовый букет из 19 тюльпанов с лентой стоимостью в 1 тыс. 274 рублей, а из 101 тюльпанов в 6 тыс. 685 рублей. Наличие цветов и оттенков можно уточнить у флориста по телефону: 55-55-85.

Маргарита Мкртчян