Оттепели и снег с дождем ожидаются в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая погода и снег ожидаются в Тюмени в течение наступившей недели. С 10 по 15 марта максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, а в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже ноля.

Как сообщает центр Фобос, на территории региона самая высокая вероятность осадков сохранится в начале и конце рабочей недели. При этом температурный режим будет существенно теплее климатической нормы.

В Тюмени 10 и 11 марта ожидается до плюс трех градусов, в отдельные часы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

На 12 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 3 градусов.

13 и 14 марта максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, в эти дни возможны небольшие осадки.

15 марта начнется понижение температуры воздуха – днем до плюс 1, ночью до ноля градусов.

Любовь Голышева