Оттепели и снег с дождем ожидаются в Тюмени
Теплая погода и снег ожидаются в Тюмени в течение наступившей недели. С 10 по 15 марта максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, а в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже ноля.
Как сообщает центр Фобос, на территории региона самая высокая вероятность осадков сохранится в начале и конце рабочей недели. При этом температурный режим будет существенно теплее климатической нормы.
В Тюмени 10 и 11 марта ожидается до плюс трех градусов, в отдельные часы возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
На 12 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 3 градусов.
13 и 14 марта максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, в эти дни возможны небольшие осадки.
15 марта начнется понижение температуры воздуха – днем до плюс 1, ночью до ноля градусов.
Любовь Голышева