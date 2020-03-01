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Эксперты Роспотребнадзора напомнили о мерах профилактики коронавируса

Общество, 15:59 10 марта 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея являются симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Они сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа, предупреждает региональный Роспотребнадзор.

Для профилактики коронавирусной инфекции эксперты советуют предпринять семь шагов.

Рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа. Следует избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

Необходимо мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми. Эксперты советуют дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, а также ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

Следует пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

При подозрении на коронавирусную инфекцию нужно оставаться дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние две недели, возможных контактах.

Строго следуйте рекомендациям врача. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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