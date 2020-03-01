Александр Моор: закон об увеличении имущественного ценза – результат многолетней работы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Принятие регионального закона об изменении имущественного ценза для инвалидов - это итог совместной работы правительства, областной думы, общественных организаций инвалидов. Об этом, комментируя принятие документа, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно новым поправкам, вычисляться имущественный ценз будет по специальной формуле – произведение социальной нормы предоставляемого жилья на определенную Минстроем РФ среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра. В 2020 году ценз составит 807 тыс. 894 рубля. В последующие годы эта сумма будет меняться с учетом размера актуальной средней рыночной стоимости жилья. Инвалид, обладающий имуществом, стоимость которого не превышает эту сумму, сможет претендовать на улучшение жилищных условий.

"Таким образом большое количество инвалидов первой и второй групп смогут встать на очередь. Принятие закона - это логическое завершение многолетней работы. На мой взгляд, мы нашли ту формулу, которая отражает объективную социально-экономическую ситуацию и является самой справедливой", - сказал Александр Моор.

Глава региона также уточнил, что поправки касаются той категории земляков, которые имеют право на получение жилья по договору социального найма из жилфонда Тюменской области, - инвалидов первой и второй групп.

Еще одна важная поправка касается поддержки семей, в том числе многодетных. Теперь при постановке семьи в очередь на получение жилья не будет учитываться имущество, связанное с реабилитацией инвалидов, в том числе спецавтомобили, а также недвижимость, которую несовершеннолетние члены семьи получили в процессе приватизации. Для поддержки многодетных семей возраст детей, включаемых в состав семьи, увеличен с 23 до 24 лет.

Председатель думского комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева напомнила, что ранее имущественный ценз составлял 100 тыс. рублей.

"В 2020 году после принятия закона он будет увеличен в восемь раз и в последующем не будет привязан к конкретной цифре, а будет соответствовать социально-экономической ситуации. После принятия документа на региональном уровне, надеюсь, его поддержат и муниципалитеты, которые также устанавливают имущественный ценз для определенной категории льготников", - добавила она.

Добавим, по данным на начало 2020 года в на учете стоит 1 тыс. 620 инвалидов первой и второй группы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Любовь Голышева