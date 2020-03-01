Росгидромет: весеннее половодье выше обычного ожидается на реке Ишим

Половодье на 1,5-4 метра выше обычного ожидается на реке Ишим на участке от станции Ильинка до города Ишима. На это указано в актуальной информации о ходе весеннего половодья и паводковой ситуации, опубликованной Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В бассейнах рек соседних регионов - Челябинской, Свердловской и Курганской областях - максимумы весеннего половодья на реках превысят норму на 0,5-1,2 метра, в бассейне реки Тобол – до 3 метров.

Подтопление талыми водами бессточных пониженных участков местности от склонового стока и разлива малых рек при интенсивном снеготаянии возможно в южных и центральных районах Омской и Тюменской областей.

Формирование опасных заторов льда, по оценке гидрометеорологов, ожидается преимущественно в традиционных местах их образования. В Омской, Тюменской областях - на Иртыше, на реках Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе на Северной Сосьве.

В первой декаде апреля вскроются ото льда верховья Оби, Иртыша до Омска, Тобола - до Кургана, а также реки юга Приморского края.

Во второй декаде апреля начнется ледоход на Верхней и Средней Оби, Верхнем Енисее, Тоболе (участок от Кургана до Тобольска), а также на реках центральных и северных районов Приморского края.

В третьей декаде апреля вскроются ото льда Тобол до устья, Иртыш на всем протяжении, Обь до Александровского, Енисей до устья Ангары, Ангара и ее южные притоки, верховья Лены, реки юга Забайкальского края, Верхний и Средний Амур, реки Сахалинской области.

В марте 2020 года средняя месячная температура воздуха на большей части территории страны ожидается на 1-2° выше средних многолетних значений. Превышение нормы месячного количества осадков в марте ожидается на севере европейской части страны, в бассейнах рек Урал, Тобол, Ишим, а также в бассейне Лены. Количество осадков меньше нормы прогнозируется в Дагестане, на востоке Иркутской области и в Забайкалье.