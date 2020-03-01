Президентская библиотека объявила конкурс для студентов

| Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во Вконтакте | Фото: Тюменский филиал Президентской библиотеки во Вконтакте

Курсовые работы, дипломы, исследования и другие проекты на конкурс студенческих работ принимает Президентская библиотека до 30 июня 2020 года, сообщает учреждение.

Номинации конкурса - "Лучшая курсовая работа", "Лучшая выпускная квалификационная работа и/или дипломная работа", "Лучший проект "Методическая разработка мультимедийного урока для учащихся средних общеобразовательных учреждений", "Лучшая работа по направлению "Историческая журналистика" и "Лучшая научно-исследовательская работа".

Главное условие участия в конкурсе - обязательное использование ресурсов Президентской библиотеки, фонд которой имеет многочисленные книжные издания, архивные документы, периодику, фото-, аудио-, видео- и другие материалы по различным дисциплинам, в том числе по истории России, юриспруденции, русскому языку, географии, искусствоведению и другим направлениям.

Присылать свои творческие разработки имеют право студенты вузов в неограниченном количестве от каждого участника, независимо от гражданства, места проживания и учебы, курса обучения и образовательной программы.

Церемония награждения состоится в октябре 2020 года. Победители получат дипломы и памятные подарки. Победители конкурса смогут опубликовать свои работы в изданиях Президентской библиотеки, а лучший участник в номинации "Методическая разработка мультимедийного урока для учащихся средних общеобразовательных учреждений" получит возможность реализации своего проекта в историческом здании на Сенатской, 3.

Для участия в конкурсе нужно заполнить электронную форму на портале Президентской библиотеки. Положение о конкурсе здесь.

Дополнительная информация - по электронной почте alexeev@prlib.ru.