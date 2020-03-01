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На уватской переправе тоннаж понизили до пяти тонн

Общество, 15:08 13 марта 2020

www.uvatregion.ru

На уватской переправе временно уменьшили грузоподъемность до 5 тонн с 12 марта. Понижение тоннажа продолжится и на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Такое решение было принято нами для сохранения переправы. В связи с погодными условиями стало необходимым временно ограничить въезд грузовых тяжеловесных машин. В понедельник планируется провести контрольные замеры и открыть доступ передвижения до 30 тонн", – рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

Замеры льда и его структура находятся на постоянном контроле. По результатам обследования будут внесены корректировки изменения тоннажа на переправе. По данным службы, на 13 марта толщина льда составляет около 90 см.

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# переправа , тоннаж , Уватский район

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