На уватской переправе тоннаж понизили до пяти тонн

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru

На уватской переправе временно уменьшили грузоподъемность до 5 тонн с 12 марта. Понижение тоннажа продолжится и на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Такое решение было принято нами для сохранения переправы. В связи с погодными условиями стало необходимым временно ограничить въезд грузовых тяжеловесных машин. В понедельник планируется провести контрольные замеры и открыть доступ передвижения до 30 тонн", – рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

Замеры льда и его структура находятся на постоянном контроле. По результатам обследования будут внесены корректировки изменения тоннажа на переправе. По данным службы, на 13 марта толщина льда составляет около 90 см.