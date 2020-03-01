Тюменцев научили создавать картины из шерсти на фестивале вязальщиц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Различные мастер-классы по вязанию ждут тюменцев на первом фестивале "Петелька-фест", который открылся в областной столице 14 марта.

В программе – занятия "Мозаика из центра", "Кружевоплетение на коклюшках", "Жаккард спицами", "Носочки или шапочка для недоношенных детей", "Снуд руками" и многое другое.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер по шерстяной акварели Юлия Серебренникова показала гостям, как на небольшом формате выложить картину из шерсти. Посетителям предложили изобразить бутоны, цветы или одно дерево. "Шерстяная акварель – это замечательная, волшебная техника. С помощью шерстяных прядок мы создаем разные сюжеты. Например, пейзажи, животных. Высшим пилотажем я считаю портреты, когда соблюдено сходство. Техника проста: на нескользящую основу выкладываем разноцветные прядки шерсти и фиксируем "изображение" стеклом", – поделилась она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Серебренникова увлеклась шерстяной акварелью в 2012 году. На одном из фестивалей в Ханты-Мансийске она увидела мастер-класс по этому виду. "Я просто не могла пройти мимо. Я стояла до конца. Потом я долго решалась набрать нужный материал. После я начала создавать картины и проводить мастер-классы", – добавила мастерица.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Петелька-фест" развернулся на первом этаже дома №88 на ул. Профсоюзной. На него съехались мастерицы из разных городов.

Посетить его тюменцы смогут до 19 часов. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова