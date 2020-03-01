Бойцы тюменского СОБР - победители чемпионата УФО по дзюдо

| Фото: Управление Росгрвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгрвардии по Тюменской области

Трое бойцов специального отряда быстрого реагирования тюменской Росгвардии заняли почетные места в личном зачете чемпионата Уральского округа войск национальной гвардии по дзюдо. В турнире приняли участие 80 спортсменов, сообщает Управление Росгрвардии по Тюменской области.

Первое место в весовой категории до 90 кг занял Илья Рахматуллин, лучшим в весе свыше 100 кг стал Евгений Жаворонков, третье место в категории до 100 кг завоевал Владимир Масаков.

В командном зачете сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области заняли почетное третье место среди территориальных управлений Уральского округа.