16 марта в Тюмени ясно, без осадков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 7 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 16 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясную погоду в течение дня, без осадков. Утром на дорогах снег и гололедица.

Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-восточное. Его скорость составит 2-3 метра в секунду, порывы - до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление - 756-758 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 43 минуты. Долгота дня 11 часов 53 минуты.