Калининский округ украсят две озелененные территории

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Две новые озелененные территории украсят Калининский округ в 2020 году. Необычный проект, предложенный специалистами Института архитектуры и дизайна ТИУ, планируют реализовать на улицах Мельникайте и Инженерной, сообщает администрация города.

Концепция предусматривает сохранение всех зеленых насаждений и дополнительную высадку кустарников и цветов. Они будут расцветать в разное время и менять окраску. Об этом рассказал на выездном совещании глава управы Калининского округа Владимир Кильтау.

В 2020 году планируется завершить благоустройство еще одного объекта, расположенного в районе микрорайонов Преображенский – Ямальский, – озелененной территории по ул. Вьюжной.

В 2019 году был завершен первый этап, и сегодня жители имеют большую многофункциональную детскую площадку; зоны активного отдыха со скейт-парком и площадки для сдачи ГТО, зоны спокойного, тихого отдыха и даже солнечные часы, по которым в ясную погоду можно определить точное время.

"В 2018 году в эксплуатацию ввели школу на одну тысячу двести мест, в 2019-м – детский сад, в настоящее время строится поликлиника и проводится благоустройство озелененной территории. Одновременно со строительством и вводом в эксплуатацию жилья проектируется еще одна школа, детский сад, объекты соцкультбыта", - напомнил глава города Руслан Кухарук.

В 2020 году на пустыре между детским садом и школой проложат тротуары, высадят деревья, создадут прогулочную аллею. Глава Тюмени отметил, что название новому скверу жители предложат сами, для этого на портале "Я решаю" планируется провести опрос.