Товарооборот ишимского АминоСиба составил 250 миллионов рублей в месяц

| Фото: ishim-agro.ru | Фото: ishim-agro.ru

На плановый показатель по товарообороту в 250 млн рублей ежемесячно вышел завод "АминоСиб" – инвестиционный проект по глубокой переработке зерна агрохолдинга "Юбилейный" в четвертом квартале 2019 года.

"250 миллионов ежемесячно – это план. Точнее, уже факт. Важно понимать, что это далеко не проектная мощность предприятия холдинга, она составляет 300 миллионов рублей. Технология отлажена, перспективы для роста есть", - подчеркнул генеральный директор агрохолдинга Сергей Мамонтов.

Завод "АминоСиб" производит целый ряд продуктов, востребованных как на внутреннем рынке России, так и на экспорт. К ним относятся L-лизин сульфат, глютен (клейковина), этиловый спирт класса "Альфа" и "Люкс" и другие. На сегодня продукты завода поставляются во все регионы России, а также активно экспортируются в такие страны как Беларусь, Турция и США.

В феврале 2020 года "АминоСиб" получил сертификат соответствия стандарту FSSC 22000, который является подтверждением высокого уровня безопасности производства пищевой и кормовой продукции.

Сергей Мамонтов отметил, что это важное достижение. Оно дает возможность идти вперед с уверенностью в положительном результате.

"Немало трудностей позади, но есть знания, опыт, поддержка коллектива, значит, реализация инвестпроекта продолжается", - резюмировал генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный".

Напомним, АО "АминоСиб" сегодня – это инвестиционный проект федерального значения, а вскоре - крупнейший производитель аминокислот в России, современное высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке пшеницы, производительность которого при выходе на полную мощность составит более 120 тыс. тонн зерна в год.