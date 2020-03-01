Геннадий Чеботарев избран председателем Общественной палаты Тюменской области
Председателем Общественной палаты Тюменской области вновь избран Геннадий Чеботарев. Об этом стало известно на заседании палаты 19 марта.
"Нам предстоит сформировать корпус общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию", - поставил первоочередную задачу Геннадий Чеботарев.
Заместителем председателя избран Евгений Воробьев. Представителем региона в Общественной палате РФ избрана Ольга Загвязинская.
Кроме того, на заседании были сформированы комиссии и рабочие группы областной Общественной палаты.
"Убежден, что все вы люди активные, неравнодушные, готовые честно и плодотворно трудиться на благо региона и ваша деятельность обеспечит дальнейший рост авторитета палаты, повышения ее статуса как эффективной площадки для диалога между гражданами и властью", - обратился к тюменским общественникам Александр Моор.
Евгений Бабенко