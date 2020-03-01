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Геннадий Чеботарев избран председателем Общественной палаты Тюменской области

Политика, 13:13 19 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Председателем Общественной палаты Тюменской области вновь избран Геннадий Чеботарев. Об этом стало известно на заседании палаты 19 марта.

"Нам предстоит сформировать корпус общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию", - поставил первоочередную задачу Геннадий Чеботарев.

Заместителем председателя избран Евгений Воробьев. Представителем региона в Общественной палате РФ избрана Ольга Загвязинская.

Кроме того, на заседании были сформированы комиссии и рабочие группы областной Общественной палаты.

"Убежден, что все вы люди активные, неравнодушные, готовые честно и плодотворно трудиться на благо региона и ваша деятельность обеспечит дальнейший рост авторитета палаты, повышения ее статуса как эффективной площадки для диалога между гражданами и властью", - обратился к тюменским общественникам Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Геннадий Чеботарев , Евгений Воробьев , Общественная палата Тюменской области , Ольга Загвязинская

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