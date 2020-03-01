Геннадий Чеботарев избран председателем Общественной палаты Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Председателем Общественной палаты Тюменской области вновь избран Геннадий Чеботарев. Об этом стало известно на заседании палаты 19 марта.

"Нам предстоит сформировать корпус общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию", - поставил первоочередную задачу Геннадий Чеботарев.

Заместителем председателя избран Евгений Воробьев. Представителем региона в Общественной палате РФ избрана Ольга Загвязинская.

Кроме того, на заседании были сформированы комиссии и рабочие группы областной Общественной палаты.

"Убежден, что все вы люди активные, неравнодушные, готовые честно и плодотворно трудиться на благо региона и ваша деятельность обеспечит дальнейший рост авторитета палаты, повышения ее статуса как эффективной площадки для диалога между гражданами и властью", - обратился к тюменским общественникам Александр Моор.

Евгений Бабенко