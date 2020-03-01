Стартовал конкурс на самый зеленый двор Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экологический конкурс "Зеленые дворы – зеленый город!" стартовал 23 марта, продлится до 11 сентября, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Участниками конкурса могут стать управляющие компании; товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, а также собственники помещений в многоквартирном доме.

Участникам необходимо определить адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется высадить зеленые насаждения, и направить заявку по установленной форме на электронный адрес: tyumen_ecolog@mail.ru или предоставить в письменной форме по адресу: Тюмень, ул. Урицкого, 28, каб. 14, в срок до 3 апреля 2020 года (включительно).

На втором этапе конкурса организации по обслуживанию жилищного фонда (за счет собственных средств) осуществляют посадку зеленых насаждений в границах дворовых территорий.

После посадки конкурсантам необходимо направить повторную заявку (по установленной форме) с уточненным списком дворовых территорий, где были высажены деревья, кустарники, цветы. Срок направления заявок с 12 по 22 мая 2020 года.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 11 сентября 2020 года.

Более подробная информация о сроках и этапах проведения конкурса размещена по ссылке.