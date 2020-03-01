  • 24 марта 202024.03.2020вторник
  • USD80,8815
    EUR86,7050
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ямальцы массово шьют многоразовые маски

Общество, 19:03 24 марта 2020

instagram.com/cso.pur_purpe | Фото: instagram.com/cso.pur_purpe

Маски своими руками изготавливают жители Ямала для профилактики, несмотря на благоприятную эпидемиологическую обстановку и рекомендацию специалистов носить маски только больным, сообщает ИА "Север-Пресс".

В Ямальском и Шурышкарском районах восемь волонтеров-медиков местных оперштабов сшили 140 масок. Их доставили сотрудникам и пациентам местных поликлиник, а также распространили среди нуждающихся. Материал для первой партии предоставил Центр внешкольной работы, инициативу проявили сами активисты.

"Можем шить всем, но шьем тем, кому они нужны и кто просит. Если нам поставят расходный материал, марли, бинты, ткань и нитки, готовы пошить всем желающим", — рассказала со слов рукодельниц координатор Ямало-Ненецкого регионального отделения добровольческой организации "Волонтеры-медики" Айшат Нажмудинова.

Как сообщает пресс-служба администрации Губкинского, члены общественной организации "Возможности без границ" сшили для сотрудников компании "РН-Пурнефтегаз" 500 медицинских масок. По словам председателя общественной организации Галины Погосян, у общественников с нефтяниками налажено взаимодействие. Поначалу у женщин возникли трудности, ведь это занятие не каждодневное. Помогли лайфхаки из интернета и простое разделение труда: одна кроит, вторая утюжит, остальные шьют.

В пос. Пурпе сотрудники Центра социального обслуживания населения провели акцию "Помоги ближнему". Они изготовили для жителей многоразовые медицинские маски из ткани и марли, и одноразовые из бумажных полотенец. Вшестером соцработники сшили около 20 масок и вручили посетителям поликлиники. В центре соцобслуживания отметили, что продолжат пошив в случае продления особого режима в округе и отсутствия масок в продаже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , медицинские маски

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 24.03.2020Лучшие автошколы выбрали в Тюменской области
19:03 24.03.2020Ямальцы массово шьют многоразовые маски
18:52 24.03.2020МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
18:41 24.03.2020Тюменцы присоединились к марафону добра для сельских библиотек