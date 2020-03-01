Ямальцы массово шьют многоразовые маски

| Фото: instagram.com/cso.pur_purpe | Фото: instagram.com/cso.pur_purpe

Маски своими руками изготавливают жители Ямала для профилактики, несмотря на благоприятную эпидемиологическую обстановку и рекомендацию специалистов носить маски только больным, сообщает ИА "Север-Пресс".

В Ямальском и Шурышкарском районах восемь волонтеров-медиков местных оперштабов сшили 140 масок. Их доставили сотрудникам и пациентам местных поликлиник, а также распространили среди нуждающихся. Материал для первой партии предоставил Центр внешкольной работы, инициативу проявили сами активисты.

"Можем шить всем, но шьем тем, кому они нужны и кто просит. Если нам поставят расходный материал, марли, бинты, ткань и нитки, готовы пошить всем желающим", — рассказала со слов рукодельниц координатор Ямало-Ненецкого регионального отделения добровольческой организации "Волонтеры-медики" Айшат Нажмудинова.

Как сообщает пресс-служба администрации Губкинского, члены общественной организации "Возможности без границ" сшили для сотрудников компании "РН-Пурнефтегаз" 500 медицинских масок. По словам председателя общественной организации Галины Погосян, у общественников с нефтяниками налажено взаимодействие. Поначалу у женщин возникли трудности, ведь это занятие не каждодневное. Помогли лайфхаки из интернета и простое разделение труда: одна кроит, вторая утюжит, остальные шьют.

В пос. Пурпе сотрудники Центра социального обслуживания населения провели акцию "Помоги ближнему". Они изготовили для жителей многоразовые медицинские маски из ткани и марли, и одноразовые из бумажных полотенец. Вшестером соцработники сшили около 20 масок и вручили посетителям поликлиники. В центре соцобслуживания отметили, что продолжат пошив в случае продления особого режима в округе и отсутствия масок в продаже.