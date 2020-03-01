"Росгосстрах" временно изменил правила оформления полисов страхования выезжающих за рубеж

duma.gov.ru duma.gov.ru

Далее в сюжете В автобусах, торговых центрах и подъездах домов проводят регулярную дезинфекцию

Компания "Росгосстрах" временно изменяет правила оформления полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). Такое решение, как сообщает пресс-служба компании, принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса многие государства объявили свои границы закрытыми, и сегодня не все россияне имеют возможность вернуться на родину.

Страховщик, подчеркнуто в сообщении, отменяет действовавшее ранее ограничение на приобретение полисов ВЗР из-за границы, то есть, в ситуации, когда страхователь уже находится на территории страхования.

"Такие ограничения были направлены на предотвращение случаев страхового мошенничества, когда полис оформляется, что называется, "задним числом", если в поездке потребовалась медицинская помощь, - пояснила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга добровольного медицинского страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. - В том или ином виде - категорический запрет на продажу полисов находящимся за границей или введение временной франшизы - подобные ограничения есть у многих российских страховщиков. Но сейчас, с учетом складывающейся в мире обстановки, в связи с закрытием границ в Европе и ряде стран в Азии и Северной Америке мы решили пересмотреть наши правила, чтобы не оставить в беде соотечественников, не успевших вернуться домой

из-за отмены рейсов или введения карантинных мероприятий. Находящимся за границей россиянам, у которых истек срок действия полиса, купленного перед поездкой, "Росгосстрах" предоставляет возможность оформить договор страхования ВЗР, будучи уже на территории страхования".

"Росгосстрах" информирует своих партнеров из ассистанских компаний о том, что договоры страхования ВЗР, оформленные после выезда из России, тоже имеют законную силу, а их владельцы вправе рассчитывать на весь объем медицинской помощи, предусмотренный условиями договора и правилами страхования.

Ассистанс-компании оказывают содействие туристам, находящимся за рубежом, при медицинском обслуживании, организации госпитализации и лечения, транспортировки к месту постоянного проживания, в технической помощи на дорогах и так далее. ... Договор оказания услуг ассистанса заключается между страховыми компаниями и ассистанс-компаниями.

Договор страхования ВЗР можно оформить онлайн на официальном сайте страховой компании. Если нет возможности покупки полиса онлайн, то сделать это можно, например, с помощью родственников или друзей в России, которым следует обратиться в любой удобный офис или точку продаж страховщика.

На территории Российской Федерации действуют более 1 тыс. 500 офисов и представительств компании "Росгосстрах", порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.