В автобусах, торговых центрах и подъездах домов проводят регулярную дезинфекцию
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Торговые центры, общественный транспорт, подъезды многоквартирных домов в Тюменской области обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами для профилактики распространения коронавируса.
Об этом на онлайн-брифинге 24 марта сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
"Мы направили в торговые точки, управляющие компании и другие организации рекомендации, касающиеся централизованной обработки. Будем эту работу продолжать и усиливать", - подчеркнула она.
Ольга Кузнечевских напомнила, что все рекомендации размещены также на сайте Роспотребнадзора. Там же опубликован рецепт хлорной воды, которую можно использовать для дезинфекции.
Любовь Голышева