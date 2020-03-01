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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В автобусах, торговых центрах и подъездах домов проводят регулярную дезинфекцию

Общество, 18:01 24 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Торговые центры, общественный транспорт, подъезды многоквартирных домов в Тюменской области обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами для профилактики распространения коронавируса.

Об этом на онлайн-брифинге 24 марта сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Мы направили в торговые точки, управляющие компании и другие организации рекомендации, касающиеся централизованной обработки. Будем эту работу продолжать и усиливать", - подчеркнула она.

Ольга Кузнечевских напомнила, что все рекомендации размещены также на сайте Роспотребнадзора. Там же опубликован рецепт хлорной воды, которую можно использовать для дезинфекции.

Любовь Голышева

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# дезинфекция , коронавирус , Ольга Кузнечевских

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