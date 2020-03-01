Тюменцев, вернувшихся из-за границы, призывают к социальной ответственности

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Граждане, которые вернулись из-за границы, должны проявлять социальную ответственность и оперативно заявлять о своем прибытии, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"На сегодня порядка полутора человек, вернувшихся недавно из зарубежных стран, заявили о себе. Всех, кто верно указал контактные данные, посетили специалисты. Сделано 1 тысяча 140 тестов на коронавирус", - рассказала замгубернатора.

Она также добавила, что первые анализы граждан, которые недавно вернулись из-за границы и находятся на самоизоляции, отрицательные. Если повторный анализ, который проводится на десятый день, вновь будет отрицательным, то граждане смогут вернуться к обычной жизни.

Ольга Кузнечевских призвала тех, кто недавно приехал из-за границы, незамедлительно сообщать о своем прибытии.

"Сегодня наша задача – выявление тех, кто приехал из-за границы, мы очень много на это тратим времени. Призываю граждан к социальной ответственности, если вы приехали из-за границы и чего-то ждете, то это неправильно. Надо заявиться, подстраховать и успокоить себя, получив отрицательный результат анализа", - подчеркнула Кузнечевских.

Что касается нарушителей карантина, то таковых по данным УМВД России по Тюменской области в регионе нет.

Кроме того, Ольга Кузнечевских напомнила о порядке выдачи больничного листа тем, кто находится на карантине или самоизоляции. Написать соответствующее заявление можно на сайте Фонда социального страхования через личный кабинет, либо обратиться в поликлинику к своему участковому терапевту.

Любовь Голышева