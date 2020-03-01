Прибывшие из-за заграницы тюменцы могут получить больничный онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оформить лист нетрудоспособности дистанционно могут тюменцы, вернувшиеся из стран со вспышкой коронавируса. Заявление пользователь сайта Фонда социального страхования РФ может подать онлайн как на себя, так и на своих домочадцев. Об этом рассказал заместитель управляющего региональным отделением ФСС Антон Ионов.

Временные правила оформления больничных вступили в силу 20 марта и будут действовать до 1 июля. Они распространяются на застрахованных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.

Как рассказал Антон Ионов, чтобы получить больничный, необходимо оставить заявление на сайте Фонда социального страхования, приложив фото документов, подтверждающих поездку: загранпаспорта и билетов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменился и порядок оплаты больничных листов в указанных случаях. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа трудоспособности. Первая выплата должна быть сделана в течение семи календарных дней, итоговая — после закрытия больничного.

Отметим, вход в личный кабинет на сайте ФСС выполняется через Единую систему идентификации и аутентификации. Также в Тюменской области на базе центра телефонного обслуживания работает горячая линия для вернувшихся из-за границы после 1 марта. Телефон 8-800-234-35-22, звонок бесплатный.

Николай Ступников