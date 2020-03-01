Прибывшие из-за заграницы тюменцы могут получить больничный онлайн
Оформить лист нетрудоспособности дистанционно могут тюменцы, вернувшиеся из стран со вспышкой коронавируса. Заявление пользователь сайта Фонда социального страхования РФ может подать онлайн как на себя, так и на своих домочадцев. Об этом рассказал заместитель управляющего региональным отделением ФСС Антон Ионов.
Временные правила оформления больничных вступили в силу 20 марта и будут действовать до 1 июля. Они распространяются на застрахованных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.
Как рассказал Антон Ионов, чтобы получить больничный, необходимо оставить заявление на сайте Фонда социального страхования, приложив фото документов, подтверждающих поездку: загранпаспорта и билетов.
Изменился и порядок оплаты больничных листов в указанных случаях. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа трудоспособности. Первая выплата должна быть сделана в течение семи календарных дней, итоговая — после закрытия больничного.
Отметим, вход в личный кабинет на сайте ФСС выполняется через Единую систему идентификации и аутентификации. Также в Тюменской области на базе центра телефонного обслуживания работает горячая линия для вернувшихся из-за границы после 1 марта. Телефон 8-800-234-35-22, звонок бесплатный.
Николай Ступников