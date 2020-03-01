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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Названа причина смерти женщины в больнице в Коммунарке

Общество, 12:49 24 марта 2020

пресс-служба комплекса социального развития Москвы | Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Пациентка, скончавшаяся в больнице в Коммунарке, умерла не от коронавируса COVID-19. Тест на инфекцию был отрицательный, сообщает Московский оперативный штаб по коронавирусу 24 марта.

В сообщении отмечается, что женщина имела терминальную, паллиативную стадию рака, при которой внутренние органы и ткани поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания.

Пожилая женщина поступила в медцентр после контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

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# коронавирус

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