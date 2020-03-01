Двадцать шесть ишимцев находятся под медицинским наблюдением из-за COVID-19

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26 жителей Ишима, вернувшиеся из-за границы, находятся под медицинским наблюдением. У них взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Об этом на заседании штаба в администрации Ишима рассказал начальник ишимского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артур Биргалин.

"Налажено межведомственное взаимодействие между учреждениями системы здравоохранения и органами внутренних дел по обмену списками лиц, с 1 марта пересекавших границу Российской Федерации. На нашей территории 360 таких граждан. 26 человек, вернувшихся из-за границы, находятся под медицинским наблюдением – у них взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Анализы сейчас делаем в лаборатории областной больницы № 4 Ишима, - рассказал Артур Биргалин. - Мы настоятельно просим граждан, которые пересекают границу РФ, сообщать о дате приезда и месте своего нахождения по номеру горячей линии 8-800-234-35-22, которая работает бесплатно и круглосуточно".

Глава Ишима Фёдор Шишкин поручил усилить работу в этом направлении: добиваться стопроцентной отработки списков, подключить сотрудников полиции и других ведомств для установления места нахождения ишимцев, вернувшихся из-за рубежа, и проведения с ними профилактики. Руководитель муниципалитета дал распоряжение направить официальные письма работодателям Ишима – о необходимости информировать о сотрудниках, приезжающих из-за границы, а также об усилении режима уборки и дезинфекции.

Главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев сообщил, что в учреждении здравоохранения достаточный запас дезинфицирующих средств, противовирусных препаратов и антибиотиков.

Председатель комитета по развитию потребительского рынка и предпринимательства Ирина Чупина рассказала, что городским предприятиям торговли и общепита направлены памятки о работе в режиме повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией. В первую очередь это касается усиления дезинфекции. Проведен мониторинг товаров первой необходимости по 47 наименованиям в торговых объектах местного значения. В магазинах Ишима дефицита основных продовольственных товаров нет. Контролируется политика ценообразования, чтобы продавцы не завышали цены на продукты, при выявлении подобных фактов муниципалитет направляет обращения в органы Роспотребнадзора и областной департамент.

Директор департамента по социальным вопросам Надежда Сабаева напомнила, что в качестве превентивных мер общеобразовательные учреждения города с 18 марта перешли на дистанционное обучение. С 23 по 29 марта продлятся весенние каникулы, после чего обучение продолжится в онлайн-формате до 10 апреля, до новых распоряжений правительства Тюменской области.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, в них усиленно проводится санобработка.