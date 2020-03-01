Испанский эксперт рассказал, реально ли подхватить коронавирус на улице и в магазине

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

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Доцент Автономного университета Барселоны Хавьер Абад рассказал, насколько реально подхватить коронавирус на улице, в магазине, через одежду и посылки.

Перевод интервью эксперта испанской газете La Vanguardia обнародовало издание "Комсомольская правда". В нем биолог развеял мифы, касающиеся вируса, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где его нет.

На улице

По мнению доцента автономного университета Барселоны Хавьера Абада, вероятность заразиться на улице невелика, поскольку на улице воздух постоянно перемешивается, поднимается вверх, опускается вниз, дует ветер, и объем этого воздуха огромен по сравнению с количеством вирусов. "Другое дело – закрытые помещения: магазины, офисы. Там объем воздуха ограничен. Но обычно есть системы вентиляции или кондиционеры, они очищают воздух. Так что таким образом заразиться крайне маловероятно. С одним важным "но" — если нет скопления людей", — подчеркнул эксперт.

Продукты из супермаркета

Если говорить о продуктах из супермаркета, то для спокойствия и надежности можно протирать пакеты и бутылки, которые принесены из магазина, тряпочкой или бумажным полотенцем, смоченными в хлорсодержащем растворе. После стоит вымыть руки. "Не надо думать, что вирус сейчас везде! И даже если он где-то есть, вы не заболеете немедленно, просто потрогав пакет молока. В теории он там может быть, но не в тех количествах, чтобы представлять опасность", — сказал Хавьер Абад.

Посылки и письма из службы доставки

Биолог заверил, что вирус не может проникнуть в организм, если на коже нет ран. А слизистые — нос, рот и глаза — достаточно уязвимы, поэтому дотрагиваться до них грязными руками нельзя. Что касается посылок или писем из службы доставки, то нужно хорошо вымыть руки с мылом после получения пакета. "Посылок и покупок, сделанных в интернете, точно не стоит бояться. Даже если вирус вдруг изначально был на том, что вы заказали, он уже давно потерял всякую силу. И уж тем более если заказ прибыл из-за границы. Его упаковали, он долго ехал или летел, попал в центр логистики, на склад, в курьерскую службу – это недели, вирус столько не живет", — успокоил Хавьер Абад.

Одежда и обувь

Ученый считает, что заразиться через одежду, скорее всего, невозможно. На металле или пластике вирус остается на поверхности, но попадая на ткань, вирус сразу же проникает в нее, взаимодействует с большим количеством молекул. "Достать" его оттуда на кожу, по словам Хавьера Абада, сложно. Стирать одежду при температуре 90 градусов не нужно, что по-настоящему хорошо для обеззараживания — сушить белье на солнце, ультрафиолет убивает вирусы. "Если вам надо постирать одежду или белье после контакта с заболевшим человеком, аккуратно положите его в стиральную машину, стараясь не трясти и не особо переворачивать. И постирайте при 50 градусах", — сказал биолог. Обувь, по его словам, очищать не нужно, достаточно сразу разуться по приходу домой.

Рабочий стол и компьютер

Что касается рабочего стола и компьютера, если оборудованием пользуются разные люди, можно протереть клавиатуру салфеткой, смоченной в антисептике. Но эффективнее всего, как считает Хавьер Абад, просто не трогать лицо во время работы, а после хорошо вымыть руки.

Двери

Двери стоит открывать с помощью бумажной салфетки, ее тут же выбрасывайте. "По возможности сейчас лучше оставлять входные двери в общественных помещениях открытыми или чтоб можно было их открыть плечом или ногой, не трогая руками", — сказал биолог.

Что использовать для дезинфекции

Для дезинфекции доцент Автономного университета Барселоны рекомендует использовать хлорку, этиловый спирт в концентрации 70% и воду с мылом. Он подчеркнул, что дезинфицирующие вещества действуют не мгновенно, они должны быть в контакте с поверхностью от пяти до 15 минут. После остается промыть их водой, протереть мокрым бумажным полотенцем или салфеткой.