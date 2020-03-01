Александр Сидоров: в тюменских магазинах есть все товары первой необходимости
Далее в сюжете ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
В тюменских магазинах есть все товары первой необходимости, в том числе и те, на которые отмечен повышенный спрос.
Об этом заявил на онлайн-брифинге директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.
"Мы ведем мониторинг по 32 наименованиям продовольственных товаров и по 20 наименованиям непродовольственных товаров, включая средства гигиены", - рассказал директор департамента.
Таким образом, ажиотажный спрос на некоторые товары, возникший в регионе на фоне ситуации с коронавирусом, удалось быстро преодолеть.
Евгений Бабенко