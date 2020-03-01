Александр Сидоров: в тюменских магазинах есть все товары первой необходимости

Фото оперативного штаба по профилактике коронавируса в Тюменской области Фото оперативного штаба по профилактике коронавируса в Тюменской области

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В тюменских магазинах есть все товары первой необходимости, в том числе и те, на которые отмечен повышенный спрос.

Об этом заявил на онлайн-брифинге директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

"Мы ведем мониторинг по 32 наименованиям продовольственных товаров и по 20 наименованиям непродовольственных товаров, включая средства гигиены", - рассказал директор департамента.

Таким образом, ажиотажный спрос на некоторые товары, возникший в регионе на фоне ситуации с коронавирусом, удалось быстро преодолеть.

Евгений Бабенко