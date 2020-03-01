Тюменцы, находящиеся в карантине по коронавирусу, чувствуют себя хорошо, сообщила замгубернатора

Фото оперативного штаба по профилактике коронавируса в Тюменской области Фото оперативного штаба по профилактике коронавируса в Тюменской области

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56 человек находятся сегодня под медицинским наблюдением в обсерваторе на базе реабилитационного центра "Градостроитель" в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Все находящиеся в обсерваторе чувствуют себя хорошо, первые результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", - сообщила заместитель губернатора.

По словам Ольги Кузнечевских, отсчет срока карантина идет с момента контакта с зараженным, а если точную дату установить невозможно - со дня обращения к врачам.

"В Тюменской областной инфекционной клинической больнице на карантине находятся 25 человек, 15 уже выписаны, на домашнем карантине - 70 человек", - рассказала она. В кол-центр для приехавших из за границы поступило 1,5 тыс. звонков, отработаны 1,3 тыс. обращений.

Первый заболевший коронгавирусом тюменец находится под наблюдением медиков, его состояние стабильное, но у него есть серьезные сопутствующие заболевания. Врачи делают все возможное, чтобы минимизировать риски. Второй заболевший чувствует себя хорошо, отметила Ольга Кузнечевских.

В Тюменской области есть 650 аппаратов ИВЛ, этого более чем достаточно, норматив - 400, рассказала заместитель губернатора.

"Мы не заинтересованы скрывать и замалчивать какую-либо информацию. Доверяйте только проверенным источникам", - обратилась к жителям региона Ольга Кузнечевских. Достоверная информация о развитии ситуации с коронавирусом в регионе публикуется на официальной странице областного оперативного штаба.