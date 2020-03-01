К работе на горячей линии регионального Пенсионного фонда подключились волонтеры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Проконсультироваться в региональном отделении Пенсионного фонда, оставить заявку на получение услуг и дождаться обратного звонка специалиста могут жители региона на горячей линии Пенсионного фонда 8(3452)56-25-00.

В условиях введения в регионе режима повышенной готовности она поможет пожилым жителям получить необходимую помощь не выходя из дома. Дежурство на линии несут "Волонтеры заботы".

"Мы понимаем, что быстро обучить волонтеров для оказания консультаций мы не сможем, поэтому их основная задача - прием заявлений, их регистрация. Принятая информация передается сотрудникам Пенсионного фонда, которые оперативно обрабатывают ее и связываются с заявителями, - сообщил заместитель управляющего ОПФР по Тюменской области Виталий Левенков. - В среднем мы ежедневно получаем до 500-600 обращений, в дни индексации и зачислений денег количество может увеличиться вдвое".

Звонки ежедневно принимают шестеро добровольцев. Их дежурство организовано с 9 до 17 часов, в две смены. В числе волонтеров - студенты, подготовкой которых занимается Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

"Сейчас у нас около 15 волонтеров, набор продолжается. Желающие могут обращаться в центр добровольчества во Дворце "Пионер". Нам нужны ребята от 18 лет, желательно стрессоустойчивые", - рассказала специалист по работе с волонтерами и корпоративными партнерами Надежда Кадеева.

По предварительным данным, работа волонтеров продлится до 10 апреля. Все эти дни Пенсионный фонд рекомендует жителям региона по возможности воздерживаться от посещения клиентских офисов и перейти на дистанционное обслуживание.

"Можно использовать телефон горячей линии, электронную почту Пенсионного фонда и личный кабинет. Работаем и по скайпу: с 14 до 16 часов в рабочие дни любой гражданин может связаться через скайп пенсионного фонда. Мы организовали такую возможность для проживающих за границей граждан, чтобы минимизировать их расходы", - уточнил Виталий Левенков.