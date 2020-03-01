Тюменцы обращаются за консультациями по коронавирусу в пункт для пожилых, инвалидов и матерей-одиночек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 50 звонков поступило от тюменцев на круглосуточный телефон горячей линии консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Областного геронтологического центра Светлана Малахова.

Напомним, пункт организовали с 19 марта региональный департамент социального развития правительства Тюменской области и областное отделение ОНФ в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции.

"Около 20 звонков поступило за 22 марта, это больше, чем за первые два дня работы горячей линии, когда многие еще просто не успели узнать о ней. Большинство звонящих пожилых людей обращались за справочной информацией. Хотели уточнить, что из того, что они прочитали или услышали от знакомых о симптомах заболевания и мерах профилактики, правда, как оформить заказ продуктов онлайн. Задавали вопросы по санитарной обработке подъездов, эти обращения с адресами мы передавали департаменту городского хозяйства администрации Тюмени", - рассказала Светлана Малахова.

За помощью по доставке необходимых продуктов питания и лекарств обратились около 10 жителей города. Заказы выполнили волонтеры-медики. Отрадно, что они не только сотрудничают с нами, но и все больше студентов хотят присоединиться к движению.

"Сейчас никакого напряжения нет, волонтеров и специалистов хватает. Если же количество обращений кратно увеличится, будем привлекать социальных работников", - добавила Светлана Малахова.

По ее словам, несколько звонков поступило и от людей, находящихся в самоизоляции после возвращения из-за границы, но это люди трудоспособного возраста, они знакомы с современными сервисами интернет-доставки и их интересует дополнительная информация по соблюдению режима самоизоляции.

Номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет: 8-800-201-41-41. Телефон горячей линии для вернувшихся в Тюменскую область из-за границы после 1 марта: 8-800-234-35-22, горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8-800-302-26-70; горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.

Ирина Кургузова