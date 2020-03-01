Работникам железнодорожного вокзала перед выходом на смену измеряют температуру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пассажиропоток тюменского железнодорожного вокзала практически не изменился на фоне режима повышенной готовности из-за нового коронавируса и составляет около шести тысяч человек в сутки. Небольшое снижение наблюдается в детских группах из-за отмены экскурсий и других мероприятий. Об этом сообщил начальник вокзала Дмитрий Верясов 23 марта.

По его словам, продолжают курсировать все поезда в северном и других направлениях, за исключением международных.

На самом вокзале в рамках режима повышенной готовности предприняты все необходимые меры безопасности. Действует обязательный масочный режим, перед заступлением на дежурство у всех сотрудников бесконтактным методом измеряют температуру, создан пятидневный запас дезинфицирующих средств. Каждые два часа на вокзале проводится санитарная обработка поверхностей со специальными дезинфицирующими средствами.

В единичных случаях пассажиров с подозрением на ОРВИ снимают с поездов, сообщил начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев. По его словам, обследование таких пассажиров, остающихся в изоляторе медпункта вокзала, на коронавирусную инфекцию занимает не более шести часов.

"Таких случаев, чтобы кого-то направили в инфекционную больницу, не было, - добавил Александр Летюшев. - Кроме того, стоит помнить, что у нас продолжается сезон ОРВИ и гриппа. И к заболевшему ими человеку нельзя относиться как потенциальному источнику заражения коронавирусной инфекцией, это совершенно не так. Наибольшую настороженность вызывают граждане, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу стран, обязательному обследованию подлежат именно они".

Он также добавил, что Тюменская область сегодня не имеет прямого авиационного и железнодорожного сообщения с этими странами. Поэтому основная нагрузка ложится на территории, принимающие рейсы из этих государств.

Николай Ступников