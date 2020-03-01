  • 23 марта 202023.03.2020понедельник
  • USD78,0443
    EUR84,1552
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская гордума из-за коронавируса изменила формат работы

Политика, 10:47 23 марта 2020

duma.tyumen-city.ru

До 50 человек ограничили количество участников заседаний в Тюменской городской думе, приемы горожан депутаты будут вести по телефону и посредством электронной почты. Меры предприняты с целью предупреждения распространения коронавируса.

Заседания постоянных комиссий, как и заседания думы, теперь проходят в большом зале, при обсуждении вопросов присутствуют, прежде всего, депутаты и докладчики. Для журналистов и других заинтересованных лиц организована прямая трансляция. Ее можно посмотреть в малом зале заседаний и на сайте думы в разделе "Заседания online".

Депутатские приемные также работают по-новому. Все личные встречи отменены. Получить консультацию и задать вопросы горожане могут по телефону или электронной почте, которые размещены на сайте городской Думы в разделе "Депутаты". (https://duma.tyumen-city.ru/deputies/)

Председатель городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что несмотря на принятые ограничительные и профилактические меры, план работы остается прежним. "Депутаты продолжают обсуждать и принимать все необходимые решения и держать под контролем социально значимые вопросы, касающиеся жизнедеятельности города", – заверил спикер.

Спикер напомнил, что тюменцы с прошлого года могут дистанционного участвовать в работе гордумы. Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании думы ежемесячно публикуется на сайте. Ознакомиться с ними и оставить свои предложения в проекты решений можно здесь.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор своим распоряжением с 18 марта 2020 года ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , Евгений Заболотный , карантин , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:09 23.03.2020НКО нужна методическая, консультационная и финансовая помощь, считает Павел Притупа
10:47 23.03.2020Тюменская гордума из-за коронавируса изменила формат работы
13:27 21.03.2020Для профилактики коронавируса в регионе проводятся дезинфекционные мероприятия
13:19 21.03.2020Ольга Кузнечевских предупредила об ответственности за нарушение карантинного режима