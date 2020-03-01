Контактировавшие с первым заболевшим коронавирусом тюменцем покинули карантин здоровыми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для 15 тюменцев, контактировавших с инфицированным коронавирусом, закончился карантин, сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

22 марта из обсервации областной инфекционной клинической больницы выписали тех, кто находился на карантине после контакта с первым заболевшим коронавирусом тюменцем. Ни у кого из них не было симптомов вирусной инфекции, тем не менее, 14 дней карантина были обязательными. Все эти дни они чувствовали себя хорошо, а анализы, которые были взяты несколько раз, дали отрицательные результаты.

Медработники благодарят их за ответственное отношение к здоровью своему и окружающих, за четкое соблюдение всех карантинных мер.

Напоминаем, что в условиях повышенной готовности региона всем рекомендуется избегать мест массового посещения людей, а также не забывать про правила личной гигиены. Максимально внимательно следует отнестись к своим пожилым родственникам.