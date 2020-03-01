  • 21 марта 202021.03.2020суббота
  • USD80,1570
    EUR87,2669
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи показали, в каких условиях лечат больных коронавирусом

Общество, 19:39 21 марта 2020

Скриншот с видео, https://vk.com/mytyumen72 | Фото: Скриншот с видео, https://vk.com/mytyumen72

В областной инфекционной больнице созданы все условия для лечения больных коронавирусом с соблюдением необходимых мер безпасности для врачей и медперсонала.

Онлайн-экскурсию по боксам больницы, реанимационному отделению для пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" провела главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, доктор медицинских наук, профессор Наталья Шень.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , доступность медицинской помощи , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 21.03.2020Тюменские врачи показали, в каких условиях лечат больных коронавирусом
18:56 21.03.2020В Тобольске начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт
16:21 21.03.2020Тюменские школьники примут участие в олимпиаде дистанционно
15:01 21.03.2020Около семисот тоболяков выстроятся в цифру 75 в честь Дня Победы