Тюменские врачи показали, в каких условиях лечат больных коронавирусом

| Фото: Скриншот с видео, https://vk.com/mytyumen72 | Фото: Скриншот с видео, https://vk.com/mytyumen72

В областной инфекционной больнице созданы все условия для лечения больных коронавирусом с соблюдением необходимых мер безпасности для врачей и медперсонала.

Онлайн-экскурсию по боксам больницы, реанимационному отделению для пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" провела главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, доктор медицинских наук, профессор Наталья Шень.