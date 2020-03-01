Тюменские врачи показали, в каких условиях лечат больных коронавирусом
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В областной инфекционной больнице созданы все условия для лечения больных коронавирусом с соблюдением необходимых мер безпасности для врачей и медперсонала.
Онлайн-экскурсию по боксам больницы, реанимационному отделению для пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" провела главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области, доктор медицинских наук, профессор Наталья Шень.