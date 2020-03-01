В Тюмени из-за коронавируса отменили этап конкурса "Славим человека труда!" среди строителей
Фото ИА "Тюменская линия"
Региональный этап конкурса профмастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в отрасли "Строительство" по номинации "Лучший каменщик" должне был пройти 25 марта. В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности мероприятие перенесено на неопределенный срок.
О новой дате проведения конкурса организаторы конкурса сообщат позднее на официальном сайте Главного управления строительства Тюменской области.