  • 21 марта 202021.03.2020суббота
  • USD78,0443
    EUR84,1552
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени из-за коронавируса отменили этап конкурса "Славим человека труда!" среди строителей

Общество, 13:51 21 марта 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Региональный этап конкурса профмастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в отрасли "Строительство" по номинации "Лучший каменщик" должне был пройти 25 марта. В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности мероприятие перенесено на неопределенный срок.

О новой дате проведения конкурса организаторы конкурса сообщат позднее на официальном сайте Главного управления строительства Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , коронавирус , Славим человека труда

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 21.03.2020В Тюмени из-за коронавируса отменили этап конкурса "Славим человека труда!" среди строителей
13:01 21.03.2020Ялуторовских модниц научат создавать одежду и аксессуары в технике валяния
12:56 21.03.2020Тюменцам рассказали, как организовать театр теней дома
11:32 21.03.2020Жители Тюменской области могут увидеть спектакли "Ангажемента", не выходя из дома