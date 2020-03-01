Все, кто контактировал с заболевшим коронавирусом тюменцем, находятся в изоляции

Фото оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса Фото оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса

Далее в сюжете Ольга Кузнечевских: все мероприятия с участием иностранцев должны быть отменены

Положительный анализ одного из тюменцев на коронавирус подтвердила лаборатория Роспотребнадзора "Вектор". Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"На момент поступления подтверждения пациент уже находился в изоляции в областной инфекционной клинической больнице. Сейчас он чувствует себя хорошо, с ним проводятся все необходимые медицинские мероприятия. Весь первый уровень контактных лиц также находится в изоляции в инфекционной больнице, второй уровень - в обсерваторе в санатории "Градостроитель" или на домашнем карантине. У всех взяты анализы, первые тесты у всех контактных отрицательные", - рассказала заместитель губернатора.

Что касается иностранцев, участвовавших в мероприятии, после которого был выявлен зараженный коронавирусом, они сегодня также находятся в "Градостроителе".

Следующий забор анализов у людей, контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией, будет проведен, как и положено, через десять дней, добавила Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко