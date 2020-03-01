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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Тюменской области

Общество, 19:20 20 марта 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

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Второй подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Тюменской области. Об этом сообщат региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Заболевший - молодой мужчина, у которого был тесный контакт с иностранцами. Он тоже госпитализирован в областную инфекционную клиническую больницу. Пациент чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная.

Уже установлен полный список лиц, от которых мужчина мог заразиться, а также тех, с кем он контактировал после. У всех забираются анализы.

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# коронавирус , оперативный штаб

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