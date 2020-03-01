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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам рассказали, почему врачи используют многоразовые медицинские маски

Общество, 18:05 20 марта 2020

https://ag.mos.ru/ | Фото: https://ag.mos.ru/

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О том, почему медработники в поликлиниках региона используют многоразовые маски, рассказала тюменцам пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Обращение размещено в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

"Поступают вопросы об использовании медработниками поликлиник многоразовых медицинских масок. Действительно, сотрудники амбулаторного звена и на плановом приеме используют маски, которые могут быть марлевыми в несколько слоев или ватно-марлевыми. После стирки и обработки их можно использовать многократно", - пояснила она.

По словам пресс-секретаря, одноразовые маски и респираторы в основном используются выездными службами, в поликлиниках они есть в достаточном количестве. "Кроме того, на многочасовых операциях хирурги использовали, используют и дальше будут использовать многоразовые маски - в них достаточно комфортно работать, а по эффективности они не уступают одноразовым", - подчеркнула пресс-секретарь.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , коронавирус , медицинские маски

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