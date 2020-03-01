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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев, вернувшихся из-за рубежа, призывают самоизолироваться и сдать анализы на коронавирус

Политика, 17:25 20 марта 2020

t-l.ru

Выявление и взятие под медицинский контроль людей, вернувшихся в регион из-за рубежа в период с 1 марта по сегодняшний день - главная задача в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, подводя итоги очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, которое состоялось 20 марта.

"Количество таких людей ежедневно сокращается. Тем не менее, по информации органов МВД, их немало. Нам очень сложно отследить перемещения этих граждан. Поэтому я обращаюсь к тюменцам, вернувшимся из-за рубежа в период с 1 марта по сегодняшний день. Вам необходимо обратиться по горячей телефонной линии и сообщить свои данные, чтобы медики приехали и взяли необходимые анализы на коронавирус", - сказала заместитель губернатора.

Телефон горячей линии по коронавирусу для тех, кто вернулся и возвращается из зарубежных поездок - 8-800-234-35-22.

Кроме того, все вернувшиеся из-за границы в период с 1 марта по сегодняшний день должны самоизолироваться, подчеркнула Ольга Кузнечевских.

"Сообщив о себе по телефону горячей линии, пожалуйста, находитесь дома, не выходите на работу. Если в одной квартире с вами живут дети или пожилые люди, об этом тоже необходимо сообщить. Это группа риска. Не подвергайте опасности ни себя, ни своих близких", - обратилась заместитель губернатора к тюменцам, вернувшимся из зарубежных поездок.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , оперативный штаб

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