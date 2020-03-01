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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских: новых случаев заболевания коронавирусом в регионе нет

Политика, 16:56 20 марта 2020

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается по-прежнему стабильной - болеет только один человек, который находится в изоляции в Тюменской областной инфекционной клинической больнице.

Об этом рассказала в социальных сетях заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, подводя итоги очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, которое состоялось 20 марта.

"Состояние пациента стабильное, медики делают все необходимое для восстановления его здоровья", - сообщила заместитель губернатора.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан нашей страны в 23 регионах.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , оперативный штаб

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