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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Активисты "Молодой гвардии" отследят вбросы недостоверной информации в СМИ и в соцсетях

Общество, 12:46 20 марта 2020

из группы во Вконтакте "Киберпатруль" | Фото: из группы во Вконтакте "Киберпатруль"

Информационный центр на базе "Молодой гвардии" по вопросам профилактики коронавируса начал работать в Тюмени с 20 марта.

Молодогвардейцы будут отслеживать вбросы недостоверной информации в СМИ и в социальные сети. Все данные передадут в Роскомнадзор для последующей блокировки ресурса и наказания за попытку дестабилизации ситуации. Активисты будут оперативно отвечать на звонки, используя информацию с официальных ресурсов, оказывать адресную помощь по доставке продуктов питания или лекарств пожилым людям.

Если вы стали свидетелем распространения недостоверной информации, сообщите по номеру 79-87-43

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# Молодая гвардия

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