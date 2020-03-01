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Началось испытание вакцины против нового коронавируса

Общество, 10:00 20 марта 2020

Госдума РФ | Фото: Госдума РФ

Для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, сообщает Роспотребнадзор.

Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

"Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики. При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных", - говорят ученые.

Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом.

Ученые центра "Вектор" Роспотребнадзора с 16 марта начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин. Будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа.

Исследователи назовут состав, дозы, способ введения будущей вакцины. Они рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

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# вакцина , исследование , коронавирус , Роспотребнадзор , центр Вектор

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