Александр Моор призвал работодателей принять меры по профилактике коронавирусной инфекции

Далее в сюжете Напоминаем: в Тюмени запустили горячую линию для приехавших из-за рубежа

Каждый ответственный работодатель должен сделать все, чтобы сотрудник с признаками вирусных заболеваний остался дома и вызвал врача. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей личной странице в социальной сети.

"Возьмите это на личный контроль Нужно, чтобы во всех организациях уже на входе сотрудники могли обработать руки дезинфицирующими средствами. И на входе проверять температуру тела. На предприятиях должны организовать обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня, обеззараживать воздух, а также обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих средств. Там, где обязателен масочный режим, должен быть запас масок", - обратился к работодателям глава региона.

Губернатор предложил руководству предприятий и организаций перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционные формы работы, отменить любые корпоративы, исключить участие работников в массовых мероприятиях, ограничить поездки в командировки и рекомендовать людям не выезжать за рубеж даже на отдых. При запросе из Роспотребнадзора необходимо незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего. Обязательно нужно провести дезинфекцию помещений, где он находился.

Особые требования – к организациям общественного питания и торговли. Нужно усилить дезинфекцию.

Все, кто вернулся из-за границы, должны провести 14 дней в самоизоляции. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-234-35-22.

"В Тюменской области предпринимаются все возможные меры для того, чтобы защитить земляков от новой коронавирусной инфекции. Сегодня каждый из нас должен соблюдать личную гигиену, следить за самочувствием, а задача работодателей - создать все условия для этого. Только соблюдая меры профилактики, мы вместе сможем защитить себя, свои коллективы от новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Александр Моор.