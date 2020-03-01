Региональные власти просят жителей сообщить о зарубежных поездках на горячую линию

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Жителей Тюменской области, которые посещали европейские и другие страны, начиная с 1 марта, простят позвонить на горячую линию по коронавирусу. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских подчеркнула, что в первую очередь это вопрос личной безопасности самих туристов.

"Я вас прошу в рамках собственной безопасности позвонить в кол-центр, оператор запишет ваши данные - постарайтесь ответить на вопросы максимально искренне и точно. Затем с вами свяжутся медицинские работники и сообщат, когда они подъедут для забора анализов. В этот момент и далее жителям нужно находиться в режиме самоизоляции: не стоит приглашать гостей, выходить на улицу, посещать массовые мероприятия. Забор анализов проведут сотрудники в специальной экипировке – это делается для безопасности граждан и сотрудников. В целом мы стараемся закончить эту работу до 22 часов, прошу отнестись с пониманием – у медицинских работников большая загруженность", - сказала она.

Также по телефону кол-центра 8-800-234-35-22 можно задать все вопросы, касающиеся профилактики коронавирусной инфекции, работы социальных, медицинских служб.

Екатерина Исаева