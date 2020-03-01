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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В аэропорту Рощино усилены меры профилактики нового коронавируса

Общество, 16:31 19 марта 2020

аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

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В аэропорту Рощино введены дополнительные клининговые мероприятия в помещениях с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.

По информации пресс-службы воздушной гавани, в помещениях аэровокзала используются установки для обеззараживания воздуха "Дезао-Кронт" и применяются меры по регулярному проветриванию. Все сотрудники аэропорта проинструктированы по мерам противодействия распространению вируса COVID-19, всем сотрудникам выданы медицинские маски, соблюдается масочный режим.

Введен обязательный медицинский осмотр сотрудников аэропорта, авиакомпаний и сторонних организаций, проводится бесконтактная термометрия. В помещениях терминала установлены дозаторы с кожными антисептиками активных в отношении новой коронавирусной инфекции для персонала аэропорта и пассажиров.

Проведена установка тепловизионных камер в зоне прилета внутренних и международных авиалиний, проводится непрерывный мониторинг пребывающих пассажиров. В здравпункте аэропорта оборудован и оснащен изолятор для временного размещения и оказания квалифицированной медицинской помощи пассажирам подозрительным на заболевание.

"Уверен, что только общими усилиями мы сможем остановить распространение вируса. Объединяйтесь сердцами, будьте терпимы к друг другу. Берегите себя и своих близких"! - пожелал Игорь Лужбин.

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# аэропорт Рощино , коронавирус , профилактика

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