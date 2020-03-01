Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии пациента с коронавирусом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Состояние здоровья жителя Тюменской области, который проходит лечение от коронавирусной инфекции, стабильное. Вместе с тем его анамнез отягощен серьезными хроническими заболеваниями.

Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, комментируя заседание регионального штаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Пациент стабилен, он находится в сознании, все необходимые медицинские услуги получает в полном объеме. Дефицита в лекарствах и в кадрах у нас нет. Тюменские медики постоянно находятся на связи с научными институтами Москвы", - отметила она.

Напомним, что у жителя Тюмени диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился 15 марта. Он заболел в отпуске, который он провел в Швейцарии и на островах Карибского бассейна. По возвращении в Тюмень он не выходил на работу, живет в частном доме. Никакой угрозы этот случай для жителей Тюмени не представляет.

Екатерина Исаева